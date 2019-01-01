الاثنين.. الأهلي يخوض مباراته الودية الأخيرة بإسبانيا

يخوض الأهلي مباراته الودية الأخيرة بمعسكر إسبانيا، أمام فريق أوكام الإسباني، بعد غد الاثنين، استعدادا لاستئناف الدوري المصري المصري الممتاز.



ولعب الأهلي مواجهتين بمعسكره الخارجي، قبل لقاء أوكام، أمام فريق سوكر سمارت الإسباني، عندما فاز بتسعة أهداف دون مقابل، وضد نيو بورت كاونتي الإنجليزي، حيث تعادل الفريقان (1-1).



وينتظم اليوم رباعي الأهلي الدولي، محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، في المعسكر، حيث سيغادرون القاهرة للانضمام للفريق بإسبانيا، في المعسكر الممتد حتى الثلاثاء المقبل.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة حاليًا، برصيد 74 نقطة.



ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المقاولون والزمالك، على الترتيب، يومي 24 و28 يوليوتموز الجاري، في آخر مباراتين بالدوري الممتاز.