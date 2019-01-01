رحيل أهم المساهمين في اختراع الكمبيوتر

توفي فرناندو كرباتو أحد أهم العلماء المساهمين في اختراع الحاسوب الشخصي والكلمات المرورية بعد سنوات طويلة من العلم والعمل قدم فيها عدة ابتكارات مهمة للبشرية.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد توفي فرناندو كرباتو عن 93 عاما، داخل دار للرعاية، حيث أوضحت أرملة الراحل، إيميلي كرباتو، أن الوضع الصحي لزوجها، تدهور كثيرا جراء مضاعفات مرض السكري.



كان كرباتو ممن ساعدوا على اختراع "الكمبيوتر" من خلال تطوير ما يعرف بـ"المشاركة الزمنية" في الحوسبة. وتقوم هذه المشاركة الزمنية، على أن يتمكن مجموعة أشخاص من التفاعل، مع حاسوب واحد في الوقت نفسه، من خلال خطوط هاتفية، وهذا الأمر كان بمثابة تطور كبير، في ستينيات القرن الماضي وجعل من كرباتو بمثابة أب للكمبيوتر بشكله الحديث.



ورحل فرناندو عن الحياة، وهو يحمل لقب أستاذ فخري في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وقضى كرباتو معظم مسيرته المهنية في المعهد العلمي المرموق، وأشرف على مشروعه الطموح خلال عقد الستينيات.



وولد فرناندو في يوليو 1926، بولاية كاليفورنيا، وكان والده المنحدر من إسبانيا، أستاذا للأدب الإسباني، وفي سنة 1943 دخل جامعة "كاليفورنيا لوس أنجلوس"، وتم ضمه إلى البحرية بمثابة تقني خلال الحرب العالمية الثانية.



وقال الراحل، في حوار صحفي سابق، إن البحرية الأمريكية كانت في أمس الحاجة إلى التقنيين، وقتها، لأنها كانت تبحث عمن ينجزون أعمال صيانة مهمة في السفن الحربية.



لكن ما إن غادر فرناندو قوات البحرية، سنة 1946، حتى دخل إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وتخرج فيه بشهادة البكالوريوس في الفيزياء ثم التحق بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا.



وفي الأطروحة التي نال بها درجة الدكتوراه، ركز الراحل على الفيزياء الجزيئية التي كانت تستدعي حسابات كبيرة تتطلب الحاسوب.