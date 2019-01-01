الإسكان تشكل لجنة للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي فى سبيلها للقيام بمهامها طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.



وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذًا للائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩، نصت فى مادتها الـ14، على إصدار وزير الإسكان قرارًا بتشكيل لجنة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية، واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.