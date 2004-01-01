مدرب تونس: السنغال من أبرز المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أكد آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس صعوبة مباراة السنغال غدا في نصف نهائي بطولة كأس لأمم الأفريقية، موضحا أنه سيسعى بكل الطرق لتحقيق الفوز.

ويلعب منتخب تونس مع نظيره السنغالي غدا الأحد في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.

وقال جيريس- خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم السبت - "أعلم كل شيء عن لاعبي السنغال لأنني دربت منتخب السنغال من قبل، ولكن هذا لا يعد في الاعتبار لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم"، مشيرا إلى أنه يواجه فريقا قويا ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وشدد جريس على أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية وما يشغله لقاء الغد أمام السنغال والفوز فيه، موضحا أن منتخبات غرب وجنوب أفريقيا تمتاز بالفنيات واللعب الفردي، على عكس منتخبات شمال أفريقيا التي تعتمد على اللعب الجماعي.

وأضاف المدير الفني لمنتخب تونس: "فريق السنغال قوي وأقدر خطورته جيدا ونسعى للتعامل معها بشكل تكتيكي مميز".

من جانبه، أكد طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس أن منتخب بلاده استعد جيدا لمباراة السنغال، موضحا أن المنتخب الأكثر تركيزا في لقاء الغد هو من سيفوز بالمباراة.

وشدد ياسين على أن مواجهتي مدغشقر وغانا كانتا في غاية الصعوبة وأن اللاعبين سيسعون للعب بنفس الروح للفوز على السنغال غدا من أجل التأهل للمباراة النهائية لكاس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2004.