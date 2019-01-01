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رياضة

جرمان يطالب برشلونة بلاعب ومبلغ مالي لإعادة نيمار

السبت 13/يوليه/2019 - 01:02 م
نيمار
نيمار
وكالات
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كشفت تقارير رياضية، الشروط التي وضعها نادي باريس سان جرمان الفرنسي، مقابل السماح بعودة لاعبه البرازيلي، نيمار، إلى نادي برشلونة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن فريق العاصمة الفرنسية، يشترط الحصول على مبلغ مالي، إضافة إلى ضم لاعب برشلونة، كليمنت لينجليت.

وبدأ لانغليت، مساره الكروي مع نادي نانسي الفرنسي، وتقول تقارير إسبانية، إن مسؤولي باريس سان جرمان، ينظرون إليه بإعجاب، ويريدونه أن يضم إلى صفوفهم.

وكان اللاعب الفرنسي قد انضم إلى "الكامب نو"، قادما من فريق إشبيلية، في صفقة وصلت قيمتها إلى 31 مليون جنيه أسترليني، خلال الصيف الماضي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن برشلونة قد يجري "عملية تبادل" مع باريس سان جرمان، من خلال كوتينيو أو عثمان ديميبلي.

في غضون ذلك، لم يتضح المبلغ الذي يريد فريق باريس سان جرمان أن يحصل عليه مقابل إعطاء الضوء الأخضر لانتقال نيمار النادم بشدة على مغادرة برشلونة.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قال المدير الرياضي للفريق، لييندرو أرواخو، إنه بوسع نيمار باريس سان جيرمان، "في حال كان ثمة عرض يناسب الجميع".

وأضاف أنه لم يتقدم أحد، حتى الآن، لأجل شراء اللاعب البرازيلي كما لم يجر تحديد أي ثمن "الأمر المؤكد، هو أن هذا لن يحصل في يوم واحد".
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