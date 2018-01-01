السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

الإثنين.. آخر موعد لاستلام القمح من الموردين

السبت 13/يوليه/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
تنهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإثنين المقبل، موسم توريد القمح المحلي عن العام الحالي 2019، بعد استمرار 3 أشهر، بزيادة نصف شهر عن العام الماضي الذي أغلق في 28 يونيو 2018، معلنة عن استهداف 3 ملايين و600 ألف طن من القمح من المزارعين.

وكانت التموين، قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي، عن بدء موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، وحددت أسعار القمح، بواقع 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التموين، خلال تصريحات سابقة، أنه تم توريد 3 ملايين و260 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء هذا الموسم (2019)، مشيرًا إلى غلق بعض الشون والصوامع لتوريد كل كميات القمح المحيطة بها.

وأكدت وزارة التموين، أنه منذ بداية الموسم، على ضرورة تذليل أية عقبات تواجه عمليات التوريد، ‌لكي يتم تسلم ‌الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية ‌المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبى الأمن لكل موقع تخزيني قبل بداية موسم التوريد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو والصور.. السيسى يجرى زيارة تفقدية للكلية الحربية

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف مفاجآة عن أوائل الثانوية العامة

منذ ساعة و نصف

التعليم تنتهي من إعداد نتيجة الثانوية العامة بالكامل

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

التعليم تنتهي من إعداد نتيجة الثانوية العامة بالكامل

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

أحمد مرتضى يتحدى كهربا برسالة نارية

ستوديو

سر صادم أخفاه علي الكسار.. هل خدع جمهوره؟ (فيديو)

"أخيرًا الهضبة كبر".. شاهد عمرو دياب في تحدي العمر (صورة)

الرئيس السيسي لطلاب الكلية الحربية: "مصر أمانة في رقبتنا كلنا" (فيديو)

شيماء سيف تخوض تحدى العمر مع زوجها: "أنا والحاج كنتاكى" (شاهد)

ads

رياضة

الاثنين.. الأهلي يخوض مباراته الودية الأخيرة بإسبانيا

مدرب تونس: السنغال من أبرز المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية

جرمان يطالب برشلونة بلاعب ومبلغ مالي لإعادة نيمار

المدير الفني للجزائر: لا أفضلية لمنتخب على آخر في نصف نهائي أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

وزير الآثار يتفقد مقبرة «سا إيست» بدهشور بصحبة 40 سفيرا

"الجمارك": توصلنا لاتفاق مبدئي مع أمريكا على تيسير التجارة بين البلدين

إحالة دفاع متهمي "فساد المليار دولار" للمحاكمة بتهمة التزوير

المنشاوي يترأس اجتماع الأعلى للنيابة الإدارية لاستعراض آليات مكافحة الفساد

منوعات

شقيقة كيم كارداشيان تدعو لاتباع "الكيتو"

ميجان ماركل أثرت العائلة المالكة بملايين الدولارات

العلماء يجدون الثقب الأسود في مجرة قريبة

الصحة الإندونيسية تدعو لاستخدام أقنعة خاصة للحماية من تلوث الهواء

كشكول

فتح باب التقديم لبرنامج "أوشن كاونتى كين" بالأهرام الكندية

بنسبة 78.6%.. "التعليم" تعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية العامة

غداً.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

القمري: تأهيل موظفي "كفر الشيخ" للتعامل مع الطلاب أثناء التنسيق

إسلام سياسي

مصادر صومالية: مرشح رئاسي ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي على فندق كيسمايو

نائب كويتي: أتمنى خروج بلادنا من النادي الدولي الصغير لحماية الإخوان

الأزهر عن حكم بنين "كوفي كودجا": "لم يُسلم.. جاء زائرًا"

نجاحات الكويت في ترحيل الإخوان الهاربين في أراضيها (تسلسل زمني)

مقالات الرأي
محمود عابدين
نصيحة لكل من يتعاطف مع أعداء مصر
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
المزيد
ads

الثقافة

اليوم.. ورشة تلوين الخزف بمركز درب 1718

معهد جوته يطلق تطبيق السفر لشهر يوليو

الليلة.. عرض فيلم مغربي بمركز الحرية للإبداع

21 يوليو.. التعريف بثقافة دولة إريتريا بمكتبة القاهرة الكبرى

صفحتنا ع الفيس بوك