الإثنين.. آخر موعد لاستلام القمح من الموردين

تنهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإثنين المقبل، موسم توريد القمح المحلي عن العام الحالي 2019، بعد استمرار 3 أشهر، بزيادة نصف شهر عن العام الماضي الذي أغلق في 28 يونيو 2018، معلنة عن استهداف 3 ملايين و600 ألف طن من القمح من المزارعين.



وكانت التموين، قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي، عن بدء موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، وحددت أسعار القمح، بواقع 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.



وأوضح مصدر مسئول بوزارة التموين، خلال تصريحات سابقة، أنه تم توريد 3 ملايين و260 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء هذا الموسم (2019)، مشيرًا إلى غلق بعض الشون والصوامع لتوريد كل كميات القمح المحيطة بها.



وأكدت وزارة التموين، أنه منذ بداية الموسم، على ضرورة تذليل أية عقبات تواجه عمليات التوريد، ‌لكي يتم تسلم ‌الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية ‌المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبى الأمن لكل موقع تخزيني قبل بداية موسم التوريد.