السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

حبس عاملين قتلا موظف في قليوب لسرقة سيارته

السبت 13/يوليه/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
طباعة
قررت نيابة مركز قليوب، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قتل موظف بقليوب وسرقة سيارته، ووجهت لهم تهمة القتل المقترن بالسرقة.

كانت مباحث القليوبية، نجحت في كشف غموض حادث العثور على جثة موظف بإحدى الشركات، عثر على جثته بمدخل قرية صنافير.

وتبين من تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين، قام بقتل المجنى عليه واستوليا على سيارته، وألقي القبض على المتهمين وضبط السيارة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص بقرية صنافير.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أنها لشخص يدعى "م س" 40 سنة، موظف بإحدى الشركات وبها عدة طعنات في أنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين على علاقة عمل بالمجني عليه، وأنهما كانا يستقلان معه سيارته وأثناء سيرهما في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة، وافتعالا مشاجرة معه وطعنه بالأسلحة البيضاء وتركاه في مكان العثور عليه، وقاما بالاستيلاء على السيارة الخاصه بالمجنى عليه وفرا هاربان.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وهما "ن ا ع " 32 سنة و"ا س ا" 24 سنة، عاملين، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها، وتم ضبطها واعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 43 دقيقة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو والصور.. السيسى يجرى زيارة تفقدية للكلية الحربية

منذ حوالي 19 ساعة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف مفاجآة عن أوائل الثانوية العامة

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

التعليم تنتهي من إعداد نتيجة الثانوية العامة بالكامل

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

أحمد مرتضى يتحدى كهربا برسالة نارية

ستوديو

"أخيرًا الهضبة كبر".. شاهد عمرو دياب في تحدي العمر (صورة)

الرئيس السيسي لطلاب الكلية الحربية: "مصر أمانة في رقبتنا كلنا" (فيديو)

شيماء سيف تخوض تحدى العمر مع زوجها: "أنا والحاج كنتاكى" (شاهد)

اشتعال المنافسة بين مسلسلات الـ"أوف سيزون".. إياد نصار يعوض غيابه بـ"حواديت الشانزلزيه" وخالد سليم ينافس بـ"بلا دليل"

ads

رياضة

الاثنين.. الأهلي يخوض مباراته الودية الأخيرة بإسبانيا

مدرب تونس: السنغال من أبرز المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية

جرمان يطالب برشلونة بلاعب ومبلغ مالي لإعادة نيمار

المدير الفني للجزائر: لا أفضلية لمنتخب على آخر في نصف نهائي أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

وزير الآثار يتفقد مقبرة «سا إيست» بدهشور بصحبة 40 سفيرا

"الجمارك": توصلنا لاتفاق مبدئي مع أمريكا على تيسير التجارة بين البلدين

إحالة دفاع متهمي "فساد المليار دولار" للمحاكمة بتهمة التزوير

المنشاوي يترأس اجتماع الأعلى للنيابة الإدارية لاستعراض آليات مكافحة الفساد

منوعات

شقيقة كيم كارداشيان تدعو لاتباع "الكيتو"

ميجان ماركل أثرت العائلة المالكة بملايين الدولارات

العلماء يجدون الثقب الأسود في مجرة قريبة

الصحة الإندونيسية تدعو لاستخدام أقنعة خاصة للحماية من تلوث الهواء

كشكول

بنسبة 78.6%.. "التعليم" تعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية العامة

غداً.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

القمري: تأهيل موظفي "كفر الشيخ" للتعامل مع الطلاب أثناء التنسيق

الجامعة البريطانية تطلق برنامج دراسة "اللغة الصينية وأدبياتها"

إسلام سياسي

مصادر صومالية: مرشح رئاسي ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي على فندق كيسمايو

نائب كويتي: أتمنى خروج بلادنا من النادي الدولي الصغير لحماية الإخوان

الأزهر عن حكم بنين "كوفي كودجا": "لم يُسلم.. جاء زائرًا"

نجاحات الكويت في ترحيل الإخوان الهاربين في أراضيها (تسلسل زمني)

مقالات الرأي
محمود عابدين
نصيحة لكل من يتعاطف مع أعداء مصر
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
المزيد
ads

الثقافة

اليوم.. ورشة تلوين الخزف بمركز درب 1718

معهد جوته يطلق تطبيق السفر لشهر يوليو

الليلة.. عرض فيلم مغربي بمركز الحرية للإبداع

21 يوليو.. التعريف بثقافة دولة إريتريا بمكتبة القاهرة الكبرى

صفحتنا ع الفيس بوك