حبس عاملين قتلا موظف في قليوب لسرقة سيارته

قررت نيابة مركز قليوب، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قتل موظف بقليوب وسرقة سيارته، ووجهت لهم تهمة القتل المقترن بالسرقة.



كانت مباحث القليوبية، نجحت في كشف غموض حادث العثور على جثة موظف بإحدى الشركات، عثر على جثته بمدخل قرية صنافير.



وتبين من تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين، قام بقتل المجنى عليه واستوليا على سيارته، وألقي القبض على المتهمين وضبط السيارة.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص بقرية صنافير.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أنها لشخص يدعى "م س" 40 سنة، موظف بإحدى الشركات وبها عدة طعنات في أنحاء الجسد.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين على علاقة عمل بالمجني عليه، وأنهما كانا يستقلان معه سيارته وأثناء سيرهما في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة، وافتعالا مشاجرة معه وطعنه بالأسلحة البيضاء وتركاه في مكان العثور عليه، وقاما بالاستيلاء على السيارة الخاصه بالمجنى عليه وفرا هاربان.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وهما "ن ا ع " 32 سنة و"ا س ا" 24 سنة، عاملين، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها، وتم ضبطها واعترفا بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.