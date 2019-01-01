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مصر

بدء موسم توريد الأرز للتموين منتصف سبتمبر

السبت 13/يوليه/2019 - 12:58 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم الأرز الجديد منتصف سبتمبر المقبل.

وأضافت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز يكفي لمدة ثلاثة أشهر مقبلة أي حتى منتصف أكتوبر القادم.

وأوضحت أن موسم حصاد الأزر هذا العام يبشر بالخير، فضلا عن اتفاق الوزارة على استيراد كميات كبيرة من الأرز الصيني بعد التأكد من أنه يتناسب مع ذوق المستهلك المصري، موضحة انخفاض أسعار الأرز بالنسبة للمستهلك في الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بشراء 40 ألف طن أرز أبيض مستورد معبأ طبيعي تام الضرب (قصيرمتوسط) الحبة.

ومن المقرر أن تصل الشحنة المتفق عليها في الفترة من 25 يوليو وحتى 20 أغسطس 2019.

وأكدت الهيئة أنه تم قبول جميع العينات التي تقدمت من المناشئ "هندي، صيني، فيتنامي في اختبار الطهي، وتم التثبيت على أقلها سعرًا وهو (منشأ صيني).

من ناحية أخرى تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.

وذلك من خلال تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلًا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.
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