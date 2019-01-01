طوارئ بمصر للطيران استعدادا لموسم الحج.. وأولى الرحلات 18 يوليو

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، بأن شركة مصر للطيران أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار القصوى، استعدادا لبدء موسم الحج لهذا العام والذى ستنطلق أولى رحلاته الجوية 18 من الشهر الجارى، للخروج بشكل يليق بالإمكانيات والتجهيزات الهائلة التى تشملها منظومة الطيران المدنى المصرى.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تنقل حوالى 70 ألف حاج من خلال 351 رحلة جوية، بمعدل 206 رحلات إلى مطار جدة الدولى لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج.



وأشار إلى أن الشركة بدأت فى إصدار تذاكر الحج بداية من الشهر الجاري، حيث سيكون آخر موعد لإصدار التذاكر فى الرابع من أغسطس المقبل، وأن مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج متواجدة فى أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغاخان، لإصدار تذاكر حج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية.



وأوضح أنه من المقرر أن تقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُا من جدة والمدينة المنورة، اعتبارًا من 18 يوليو الجارى على أن تكون آخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة ضيوف الرحمن 14 أغسطس القادم.



وأكد أن الشركة اتخذت كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على الحجاج خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة فى مرحلتى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، كما تم إعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة على نقلهم مصر للطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادى الإفريقى.