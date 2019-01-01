طوارئ بالخطوط السعودية استعدادا لموسم الحج

كشف مصدر مسئول بشركة الخطوط الجوية السعودية، عن أن الشركة استعدت مبكرا لموسم الحج لهذا العام والذي ستنطلق أولى رحلاته الجوية يوم 18 يوم الجارى من مطار القاهرة الدولى، حيث جهزت أسطولها من الطائرات ذات الطرازات الكبيرة مثل بوينج 747 و777 وإيرباص 330 التي تتسع لأكثر من 300 راكب فى الرحلة الواحدة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مسئولى الشركة عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع مسئولى مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين والذين سيشهدان إقلاع رحلات الشركة المتجهة إلى الأراضي الحجازية لنقل ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج الشريف لهذا العام، حيث تم التأكيد على جاهزية الشركة لموسم الحج للخروج بشكل يليق بإمكانيات شركة الخطوط الجوية السعودية.



وأشار إلى أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالشركة بمطارى القاهرة وبرج العرب بضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لضيوف الرحمن وخاصة كبار السن والمرضى منهم وفقا لتعليمات هيئة الطيران المدنى السعودية.



وأضاف أن الشركة بدأت التنسيق كليا مع شركات السياحية لسفر أفواج الحجاج بالقاهرة والإسكندرية، وتذليل كافة العقبات وحل كل المشكلات التى ربما تواجه الحجيج أثناء مرحلتي السفر والوصول.