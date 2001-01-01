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عالم

الشرطة الأوكرانية: هجوم مسلح على مبنى قناة تليفزيونية في كييف

السبت 13/يوليه/2019 - 12:52 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأوكرانية أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مبنى قناة تليفزيونية في العاصمة كييف، اليوم السبت.

وعن بيان للشرطة الأوكرانية قالت إن مسلحين هاجموا مبنى قناة "112" التليفزيونية، بواسطة قنابل يدوية في العاصمة كييف، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ووصف البيان الحادث بالعمل الإرهابي، مشيرا إلى تضرر مبنى القناة، لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا جراء الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عنه.

يذكر أن كييف هي عاصمة أوكرانيا وأكبر مدنها، وتقع في شمال وسط البلاد على نهر الدنيبر، ويبلغ عد سكان المدينة 2،611،300 نسمة عام 2001، ومع ذلك ترد أرقام أكبر من ذلك في الصحافة المحلية.
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