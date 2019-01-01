الاحتلال الإسرائيلي يواصل التضييق على أهالي العيسوية بفلسطين

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التضييق على أهالي بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.



ونقل مراسل وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا للتفتيش صباح اليوم بمحيط مسجد الأربعين في العيساوية وقامت بتفتيش المارة، بالإضافة إلى نصبها حاجزا آخر على المدخل الشمالي للبلدة.



وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس عشر على التوالي منذ استشهاد الشاب محمد عبيد، حصارًا مشددًا على البلدة، والتضييق على الأهالي.



وأفاد مواطنون من البلدة لوكالة انباء"وفا" الفلسطينية بأن سبب تواصل التضييق على الأهالي في العيساوية هو محاولة سلطات الاحتلال تحويل البلدة الى ثكنة عسكرية، ولفتح الطريق لمرور المستوطنين عبرها مثل مرورهم من البلدة القديمة في القدس.