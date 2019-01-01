ضبط 10775 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 10775 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحاتم ن ضبط 333 قضية متنوعة مخالفات قانون البيئة من دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 108 قضايا في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.



واستطاعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 5 قضايا أموال عامة، وضبط 13 قضية مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات.



وتسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.