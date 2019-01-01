نيوزيلندا تعلن نجاح خطتها لشراء الأسلحة المحظور تداولها بين المواطنين

أعلنت شرطة نيوزيلندا نجاح خطتها لشراء الأسلحة المحظور تداولها بين المواطنين بموجب القيود الجديدة التى وافق عليها البرلمان فى أبريل الماضي، وذلك بعد 4 أشهر من حادث إطلاق نار أودى بحياة 51 شخصا وإصابة العشرات في مسجدين بمدينة كرايستشيرش.



وذكرت صحيفة "نيوزيلندا تايمز" -على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن هذه أول عملية لإعادة شراء الأسلحة من المواطنين ضمن 258 عملية من المقرر تنظيمها حتى نهاية العام الجاري لتعويض أصحاب الأسلحة النصف آلية القوية التي حظرتها السلطات مؤخرا في أعقاب الهجمات.



وأشارت الصحيفة إلى نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة بعدما سلم 169 شخصا 224 سلاحا ناريا محظورا في مدينة كرايستشيرش، موضحة أن أصحاب الأسلحة حصلوا على تعويضات إجمالية قدرها 433 ألفا و682 دولارا نيوزيلنديا (290 ألفا و133دولارا أمريكيا)، وخصصت الحكومة (139.15 مليون دولار أمريكي) لهذا الغرض.



وكان البرلمان قد وافق في أبريل الماضي على قانون يمثل أول تعديل جوهري لقوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.



وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية والأجزاء التي يمكن أن تحول الأسلحة النارية إلى نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز قدرة معينة وبعض البنادق.