السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

القنصل العام في سيدني يقيم حفل استقبال بمناسبة ثورة 23 يوليو

السبت 13/يوليه/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
أقام قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني، ياسر عابد، حفل استقبال بمقر القنصلية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث حضره العديد من المسئولين الاستراليين، وعلى رأسهم "إدموند عطا الله" عضو المجلس التشريعي ببرلمان ولاية "نيو ساوث ويلز" (وعاصمتها سيدني)، ورئيس جمعية أصدقاء مصر ببرلمان الولاية، وكذلك لفيف من رؤساء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في سيدني، بالإضافة إلى ممثلي الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وكذلك رؤساء الجمعيات الإسلامية التي تستضيف أئمة وزارة الأوقاف، ورؤساء الجمعيات المصرية، بجانب رموز الجالية وعدد من أبناءها.

وأشار عابد إلى أنه قام بعرض فيديو خلال حفل الاستقبال عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر مؤخرًا، ونماذج لأحدث المشروعات العملاقة التي تتم بها، متضمنًا البيئة المناسبة التي تتمتع بها مصر لجذب وتشجيع الإستثمارات، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، والذي كان أكبر داعم لبداية عودة السياحة إلى مصر، كما ألقى القنصل العام كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرًا إلى أن الاحتفالات بثورة 23 يوليو تأتي بعد أيام قليلة من ثورة 30 يونيو التي أعادت للمصريين بلدهم، ومنوهًا بالدعم الذي قدمته وتقدمه الجالية المصرية في سيدني للوطن، كما أشار القنصل العام إلى تميز العلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا، مبديًا تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات خاصة الإستثمار والسياحة.

ومن جانبه، ألقى النائب "إدموند عطا الله" كلمة قدم فيها الشكر للقنصلية العامة على كافة الجهود التي تقوم بها بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الاسترالية، مشيرًا إلى أن مصر مهد الفن والحضارة والتاريخ، تتخطى كافة المعوقات التي تتعرض لها، كما نوه بأن برلمان الولاية أعاد إقرار جمعية أصدقاء مصر بالبرلمان خلال دورته الجديدة، موضحًا أن إرسال وفود برلمانية إلى مصر هو أحد الأنشطة المستهدفة خلال الدورة الحالية لبرلمان الولاية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الآثار: "صا إست" صاحب أحدث المقابر الأثرية بدهشور

منذ يوم

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

منذ أقل من ساعة

خبيرة أمنية تدعو واشنطن للضغط على قطر: "سجلها في الإرهاب واضح"

منذ حوالي 16 ساعة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

أحمد مرتضى يتحدى كهربا برسالة نارية

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

ستوديو

بعد نجاح ألبوم "قصة بنت".. ياسمينا علواني تفاجئ جمهورها في موسم الصيف

"أم السينما المصرية".. فردوس محمد أخفت خبر إنجابها 17 عامًا بسبب الحسد

الغرفة التجارية: العالم يسير نحو استخدام السيارات الكهربائية (فيديو)

سيرين عبدالنور تعود إلى الفن والغناء بإنتاج ضخم جدًا

ads

رياضة

سكاي سبورت إيطاليا: صفقة ميلان تحت تهديد آرسنال

رئيس نادي سموحة يعترض طريق الزمالك

فى صفقة جريزمان .. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية

المنياوى : إدارة الإسماعيلى لم تتلق أى عروض رسمية لبيع "عواد"

الرئيس نيوز

المنشاوي يترأس اجتماع الأعلى للنيابة الإدارية لاستعراض آليات مكافحة الفساد

طوارئ في الضرائب لـ"تقفيل الحصيلة".. ومصادر: الأرقام المبدئية مبشرة

رسلان: عبد العال وجه بتسخير كل إمكانيات البرلمان المصري للنواب الليبي

النواب الليبي: الدور التركي مشبوه في زيادة الأزمة بدعم المليشيات

منوعات

وفاة امرأة أجرت عملية "شفط دهون" سرًا

وزير فرنسي: أكره المأكولات البحرية والشمبانيا تسبب لي الصداع

عملية زراعة نوعية تعيد البصر جزئيا لـ 6 مكفوفين

سقوط تمساح على سطح منزل في إندونيسيا

كشكول

"س وج".. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الحكومية

29 يوليو.. قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالشرطة

المعادي التعليمية: "مدير المدرسة" صاحب السلطة الوحيدة في القبول والتحويل

بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2019

إسلام سياسي

الأزهر عن حكم بنين "كوفي كودجا": "لم يُسلم.. جاء زائرا"

نجاحات الكويت في ترحيل الإخوان الهاربين في أراضيها (تسلسل زمني)

من هو مسئول إعلام داعش المقتول في ليبيا؟

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

مقالات الرأي
محمود عابدين
نصيحة لكل من يتعاطف مع أعداء مصر
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
المزيد
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان شابكة الدولي للفنون بمشاركة مصرية متميزة غدًا

العرس الكروي الإفريقي يفتح ملف ثقافة الكرة المعولمة

ثقافة الغربية تناقش "أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية"

"مكافحة ختان الإناث".. ندوة بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك