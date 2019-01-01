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رياضة

سكاي سبورت إيطاليا: صفقة ميلان تحت تهديد آرسنال

السبت 13/يوليه/2019 - 11:56 ص
إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
وكالات
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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن إحدى الصفقات القريبة من ميلان خلال الميركاتو الصيفي، باتت مهددة بسبب آرسنال.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإنه رغم توصل ميلان إلى اتفاق مع إمبولي ووكلاء إسماعيل بن ناصر حول انتقال الأخير إلى "سان سيرو"، ولكن الصفقة لم تحسم بعد.

وأشارت الشبكة إلى أن آرسنال يهدد حسم ميلان الصفقة، بسبب أن الجانرز لديه بند في عقد بن ناصر مع إمبولي يمنحه أولوية الشراء.

وإذا قدم آرسنال نفس المقابل المادي الذي عرضه ميلان، فإن الصفقة ستتجه إلى ملعب "الإمارات" مباشرة.

وكانت التقارير ذكرت أن ميلان عرض على إمبولي 16 مليون يورو بالإضافة مليون يورو كمكافآت، من أجل حسم الصفقة.

ومن المقرر أن يجري بن ناصرالكشف الطبي في ميلان، عقب انتهاء مشاركة الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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