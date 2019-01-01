ماي: سأغادر منصبي وأنا أشعر بالفخر وخيبة الأمل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها ستشعر بـ"مزيج من الفخر وخيبة الأمل" عند مغادرتها منصبها في 24 يوليو الجاري.



وأكدت ماي أن شعورها بالإحباط ناجم عن عدم إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تحقيقها للكثير من الإنجازات في آخر ثلاث سنوات.



وأضافت أن أي شخص في منصب مماثل يود "تحقيق المزيد من الإنجازات"، وهو ما يبعث على الشعور بالخيبة.



ولم تدعم ماي أيا من المرشحين الاثنين لخلافتها، واكتفت بالتعليق بأن بوريس جونسون وجيريمي هانت "واعيان المسئولية التي تأتي مع هذا المنصب (رئاسة الوزراء)".



وكانت ماي أعلنت استقالتها شهر مايو الماضي، بعد ضغط النواب المحافظين عليها بسبب فشلها في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وقرارها الشروع في محادثات حول الخروج "بريكست" مع حزب العمال.



يذكر أن وزيري خارجية بريطانيا الحالي جيريمي هانت، والسابق بوريس جونسون يتنافسان على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي الحكومة البريطانية، بعد نجاحهما في كسب تأييد النواب المحافظين في البرلمان.