"الأعلى للنيابة الإدارية" يناقش تطوير منظومة العمل

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعه اليوم السبت، بحضور المستشارين أعضاء المجلس.



حيث تم استعراض سبل تطوير منظومة العمل داخل النيابة الإدارية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء دولة القانون، وآليات تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة.



وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية- في بيان اليوم- إنه حضر الاجتماع المستشارة فاطمة غرابة، والمستشار سمير كمال، والمستشار محمد عبد الخالق، والمستشار أحمد أبو دقة، والمستشارة بدرية عبد اللطيف، والمستشار محمود الهجرسي.