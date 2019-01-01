ضبط 22 قضية تموينية متنوعة بأسوان

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، عدة حملات تموينية على الأسواق.



أسفرت الحملات عن ضبط 22 قضية تموينية متنوعة، شملت: 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر وكروت شحن"، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.



تم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المتخصصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات كل واقعة على حدة.