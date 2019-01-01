إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في مشاجرة نشبت بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بمركز جرجا في محافظة سوهاج.



وكان مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعي، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بناحية "الخلافية" دائرة المركز، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين كل من "إسلام. ج" 32 عاما عامل مصابًا برش خرطوش بالذراع اليمنى، "مؤمن. ي" 53 عاما مزارع، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس "طرف أول"، و"إبراهيم. ي" 42 عاما سائق، مصابًا بكدمة باليد اليمني "طرف ثان".



وأصيب "أحمد. أ" 46 سنة، خلال مروره بالصدفة، "لا ينتمي للطرفين، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة كل من المتهم الثاني والثالث بندقية خرطوش، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.