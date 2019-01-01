السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

السبت 13/يوليه/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
محمود شومان
طباعة
أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في مشاجرة نشبت بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بمركز جرجا في محافظة سوهاج.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعي، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بناحية "الخلافية" دائرة المركز، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين كل من "إسلام. ج" 32 عاما عامل مصابًا برش خرطوش بالذراع اليمنى، "مؤمن. ي" 53 عاما مزارع، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس "طرف أول"، و"إبراهيم. ي" 42 عاما سائق، مصابًا بكدمة باليد اليمني "طرف ثان".

وأصيب "أحمد. أ" 46 سنة، خلال مروره بالصدفة، "لا ينتمي للطرفين، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة كل من المتهم الثاني والثالث بندقية خرطوش، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

موظف يقتل زوجته خنقًا عقب استدراجها لشقته بالشيخ زايد

منذ ساعة و 24 دقيقة

أحمد مرتضى يتحدى كهربا برسالة نارية

منذ يوم

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ ساعة و نصف

اليوم.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

أحمد مرتضى يتحدى كهربا برسالة نارية

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

ستوديو

بعد نجاح ألبوم "قصة بنت".. ياسمينا علواني تفاجئ جمهورها في موسم الصيف

"أم السينما المصرية".. فردوس محمد أخفت خبر إنجابها 17 عامًا بسبب الحسد

الغرفة التجارية: العالم يسير نحو استخدام السيارات الكهربائية (فيديو)

سيرين عبدالنور تعود إلى الفن والغناء بإنتاج ضخم جدًا

ads

رياضة

سكاي سبورت إيطاليا: صفقة ميلان تحت تهديد آرسنال

رئيس نادي سموحة يعترض طريق الزمالك

فى صفقة جريزمان .. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية

المنياوى : إدارة الإسماعيلى لم تتلق أى عروض رسمية لبيع "عواد"

الرئيس نيوز

المنشاوي يترأس اجتماع الأعلى للنيابة الإدارية لاستعراض آليات مكافحة الفساد

طوارئ في الضرائب لـ"تقفيل الحصيلة".. ومصادر: الأرقام المبدئية مبشرة

رسلان: عبد العال وجه بتسخير كل إمكانيات البرلمان المصري للنواب الليبي

النواب الليبي: الدور التركي مشبوه في زيادة الأزمة بدعم المليشيات

منوعات

وفاة امرأة أجرت عملية "شفط دهون" سرًا

وزير فرنسي: أكره المأكولات البحرية والشمبانيا تسبب لي الصداع

عملية زراعة نوعية تعيد البصر جزئيا لـ 6 مكفوفين

سقوط تمساح على سطح منزل في إندونيسيا

كشكول

"س وج".. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الحكومية

29 يوليو.. قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالشرطة

المعادي التعليمية: "مدير المدرسة" صاحب السلطة الوحيدة في القبول والتحويل

بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2019

إسلام سياسي

الأزهر عن حكم بنين "كوفي كودجا": "لم يُسلم.. جاء زائرا"

نجاحات الكويت في ترحيل الإخوان الهاربين في أراضيها (تسلسل زمني)

من هو مسئول إعلام داعش المقتول في ليبيا؟

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

مقالات الرأي
محمود عابدين
نصيحة لكل من يتعاطف مع أعداء مصر
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
المزيد
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان شابكة الدولي للفنون بمشاركة مصرية متميزة غدًا

العرس الكروي الإفريقي يفتح ملف ثقافة الكرة المعولمة

ثقافة الغربية تناقش "أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية"

"مكافحة ختان الإناث".. ندوة بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك