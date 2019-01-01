برلمانية ليبية: الدور التركي المشبوه في بلادنا معروف

أكدت عضو مجلس النواب الليبي، ابتسام الربيعي، أن الدور التركي المشبوه في ليبيا عبر دعم الميليشيات بالسلاح والأموال، أصبح معروفًا لدى الجميع، ويتسبب في سقوط الضحايا، وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها.



وأضافت في تصريحات، على هامش زيارتها ضمن وفد برلماني ليبي إلي مصر، أن الدور التركي في دعم الميليشيات في ليبيا هدد حياة المواطنين وتسبب في سقوط العديد من الدماء.



وقالت إن الأولوية لدينا الآن في ليبيا هي القضاء على الإرهاب، مؤكدة أهمية الدور المصرى في دعم ومساندة الشعب الليبي والحفاظ عليه، مؤكدة أننا كأعضاء بمجلس النواب الليبي نتطلع إلى دور مصر وبرلمانها في مساندتنا على الصعيد الدولي والإفريقي، مشيرة إلي أهمية المكانة التي أصبحت تتمتع بها مصر بالمجتمع الدولي، في ظل القيادة السياسية للرئيس السيسي.



وأشارت إلى أن زيارة الوفد البرلماني الليبي إلي مصر تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانب المصرى على دعم ليبيا، والاستماع إلي أعضاء البرلمان الليبي حول مستجدات الأوضاع.