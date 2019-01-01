"المركزى" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصرى، غدًا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثانى 9.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



ومن المتوقع وصول قيمة العجز فى الموازنة العامة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجارى.