كورتس: على أوروبا الحفاظ على مسارها الحازم في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد سباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب ومستشار النمسا السابق أنه يجب على أوروبا الحفاظ على مسارها الحازم في مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأشار كورتس فى تصريحات اليوم السبت، أنه يتعين على أوروبا أن تواصل مسيرتها في الكفاح ضد الهجرة غير الشرعية وألا ترسل أى إشارات عن مرونة فى مواقفها حتى لا تستغل من قبل مهربي البشر والمهاجرين غير الشرعيين.



وأضاف أنه على الرغم من أن عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر طريق البحر الأبيض المتوسط قد انخفض بشكل كبير فى العام الماضي، إلا أن الوضع قد يتغير بسرعة مرة أخرى إذا تم إرسال إشارات خاطئة يفهم منها وجود تراخ فى مواجهة تدفق المهاجرين.



وقال كورتس إنه لا يتفق مع مواقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين وبعض المنظمات غير الحكومية ويتمسك بمواقفه الرافضة لاستقبال المهاجرين الذين يتم انتشالهم من قوارب فى مياه البحر الأبيض المتوسط.



وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين والذين غامروا بأرواحهم فى مياه البحر لا يجب أن يتم مكافأتهم بمنحهم حق الإقامة فى أوروبا، لافتا إلى أنه بعد إنقاذهم وتقديم الرعاية الصحية لهم يجب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.