نسبة النجاح تتعدى الـ 74%".. أبرز المعلومات عن نتيجة "الثانوية"

ساعات قليلة ويعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الصف الثالث الثانوي، على أن يتم إعلان اسماء الاوائل خلال مؤتمر صحفى غدًا الاحد، وترصد "الدستور" أهم المعلومات عنها قبل إعتمادها رسميًا.



- إعتماد النتيجة رسميًا اليوم السبت.

- عقد مؤتمر صحفى للاعلان عن تفاصيل النتيجة والاوائل، غدًا الاحد.

- نسبة النجاح أعلى من العام الماضي، أى أعلى من 74%.

- البنات يتصدرن الأوائل.

- أغلبية الاوائل من المدارس الحكومية.

- وزير التعليم يهاتف الاوائل لإبلاغهم بنتائجهم.

- أكد مسئولون بالوزارة أن النتائج مبشرة وفقًا لما تم إعلانه من النسب العشوائية.





