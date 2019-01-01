مصطفى: زوار متحف نجيب محفوظ يطلعون على تاريخ مصر فى 1000 عام

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، إن متحف نجيب محفوظ المنتظر افتتاحه غدًا تختص به وزارة الثقافة أما الآثار فهي تختص بالمنشأة فقط بالتعاون مع التنمية المحلية.



وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، إن تكية أبوالذهب جزء من مجموعة محمد بك أبوالذهب وهي من أهم المجموعات المعمارية بالقاهرة في منطقة الأزهر.



وأكد مصطفى، خلال مداخلته مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن اختيار التكية لإقامة متحف نجيب محفوظ يرجع إلى قربها من نشأة الأديب، وأيضًا لأن دورها كان انتهى فتم تحويلها لتقديم الفكر والثقافة، موضحًا أن زوار المتحف سيشاهدون شارعًا كاملًا يحوي تاريخ مصر في 1000 عام.