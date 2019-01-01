ضبط 411 مخالفة مرورية في الغربية

شنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفين على الطرق السريعة.



أسفرت عن تحرير وضبط 411 مخالفة متنوعة شملت "عكس السير، السير دون لوحات معدنية، السير عكس الاتجاة، السير دون رخصة قيادة".



كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك دون تراخيص ولوحات، كما تم تحصيل مبلغ 29 ألفا و600 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.