مها سالم: مناقشة قانون الهجرة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

قالت مها سالم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الهجرة، إن اليوم الثاني لمؤتمر "الهجرة" للكيانات المصرية بالخارج يشهد 4 جلسات و12 ورشة عمل لمناقشة أهم الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج.



وأضافت سالم خلال لقاءها في برنامج "صباح الورد" علي قناة TeN، أن هناك 22 وزارة معنية بالمصريين بالخارج يشاركون بالمؤتمر، وسيتم طرح قانون الهجرة للمناقشة خلال المؤتمر.



وأكد سالم، أن المصري بالخارج شخصية كاملة الأهلية والاعتبارية له كل الحقوق وعليه كافة الواجبات، وأهم تكليف للوزارة هو التواصل مع المصريين بالخارج والنظر بعين الاعتبار لهم والاستماع لمقترحاتهم.