السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج يبحث موضوعات قانونية وخدمية

السبت 13/يوليه/2019 - 11:35 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
وفاء علي
طباعة
انطلقت فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، حيث انعقدت 3 ورش عمل ناقشت عددًا من المحاور التي تهم المصريين بالخارج، في ضوء ما طرحوه من استفسارات أو قدموه من مقترحات.

وتضمنت ورشة العمل الأولى جلسة قانونية برئاسة المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركة قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي لدى النائب العام، ووزارة الخارجية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وقد شاركت وازرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحضورها الجلسة، وقالت إنها حرصت على أن يتم شرح ملامح القانون الهجرة وعرضه على رؤساء الجاليات المشاركة لإبداء آرائهم، مؤكدة على رؤساء الجاليات أن كل ما سيعرفونه خلال زيارتهم لمصر وحضورهم المؤتمر، عليهم أن ينقلوه للمصريين بالخارج في الدول التي يقيمون بها.

وخلال الجلسة، تم النقاش حول عدة جوانب قانونية وكيفية التوعية بالقوانين المحلية في مصر التي تخص المصريين بالخارج.

وتحدث ممثل وزارة الخارجية عن ما يتم تقديمه من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا على دور الجاليات المصرية في التوعية بالقوانين المحلية التي يتم تطبيقها في الدول التي يقيمون بها، كما تحدث ممثلي وزارة العدل ومكتب النائب العام حول عدد من المشاكل القانونية التي يتعرض لها المصريين بالخارج.

من جانبه أشار ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ممثلًا عن المجتمع المدني- إلى أنه يجب أن يتم إعداد ندوات للتوعية بالقوانين في الدول الأخرى حتى لا يقع المصريين تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الخليجية على سبيل المثال قامت بتعديل عدد من قوانينها لذا يجب التوعية بها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

موظف يقتل زوجته خنقًا عقب استدراجها لشقته بالشيخ زايد

منذ حوالي 14 ساعة

الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم

منذ يوم

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ يوم

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

أحمد مرتضى يتحدى كهربا برسالة نارية

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

ستوديو

بعد نجاح ألبوم "قصة بنت".. ياسمينا علواني تفاجئ جمهورها في موسم الصيف

"أم السينما المصرية".. فردوس محمد أخفت خبر إنجابها 17 عامًا بسبب الحسد

الغرفة التجارية: العالم يسير نحو استخدام السيارات الكهربائية (فيديو)

سيرين عبدالنور تعود إلى الفن والغناء بإنتاج ضخم جدًا

ads

رياضة

سكاي سبورت إيطاليا: صفقة ميلان تحت تهديد آرسنال

رئيس نادي سموحة يعترض طريق الزمالك

فى صفقة جريزمان .. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية

المنياوى : إدارة الإسماعيلى لم تتلق أى عروض رسمية لبيع "عواد"

الرئيس نيوز

المنشاوي يترأس اجتماع الأعلى للنيابة الإدارية لاستعراض آليات مكافحة الفساد

طوارئ في الضرائب لـ"تقفيل الحصيلة".. ومصادر: الأرقام المبدئية مبشرة

رسلان: عبد العال وجه بتسخير كل إمكانيات البرلمان المصري للنواب الليبي

النواب الليبي: الدور التركي مشبوه في زيادة الأزمة بدعم المليشيات

منوعات

وفاة امرأة أجرت عملية "شفط دهون" سرًا

وزير فرنسي: أكره المأكولات البحرية والشمبانيا تسبب لي الصداع

عملية زراعة نوعية تعيد البصر جزئيا لـ 6 مكفوفين

سقوط تمساح على سطح منزل في إندونيسيا

كشكول

"س وج".. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الحكومية

29 يوليو.. قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالشرطة

المعادي التعليمية: "مدير المدرسة" صاحب السلطة الوحيدة في القبول والتحويل

بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2019

إسلام سياسي

الأزهر عن حكم بنين "كوفي كودجا": "لم يُسلم.. جاء زائرا"

نجاحات الكويت في ترحيل الإخوان الهاربين في أراضيها (تسلسل زمني)

من هو مسئول إعلام داعش المقتول في ليبيا؟

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

مقالات الرأي
محمود عابدين
نصيحة لكل من يتعاطف مع أعداء مصر
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
المزيد
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان شابكة الدولي للفنون بمشاركة مصرية متميزة غدًا

العرس الكروي الإفريقي يفتح ملف ثقافة الكرة المعولمة

ثقافة الغربية تناقش "أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية"

"مكافحة ختان الإناث".. ندوة بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك