ندوة حول "إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل" بنقابة الصحفيين الليلة

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل"، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى محمد الشافعى، ويتحدث فيها الدكتور سعد الزنط أستاذ العلوم السياسية، لواء أركان حرب محمد زكى الألفى، جودة مبروك عميد آداب بنى سويف، المخرج الكبير جمال عبدالحميد، الشاعرة سمر الشربينى، وذلك اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 السابعة مساء بقاعة طه حسين بالدور الرابع.



وكانت نقابة الصحفيين قد شكلت هيئة المكتب فى اجتماعها 17 يونيو الماضي، والذى انتهى بتولي جمال عبدالرحيم منصب وكيل أول النقابة، إضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب، كما تولى خالد ميري منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، إضافة إلى لجنة التحقيق، فيما تولى محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، أما هشام يونس فتولى منصب أمانة الصندوق.



وترأس عمرو بدر لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد عبدالحفيظ لجنتي الشئون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد، وترأس أيمن عبدالمجيد لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج بالنقابة بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي، أما حماد الرمحي فتولى منصب أمين لجنة التسويات وكذلك أمين لجنة المعاشات، إضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي.