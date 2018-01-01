أمير سعودي يكشف الفرق بين صفقات قطر والسعودية مع واشنطن

علق الأمير السعودى، عبدالرحمن بن مساعد، على الزيارة الأخيرة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة قائلًا: "إبان زيارة ترامب للسعودية وقِعت صفقات بين البلدين بـ400 مليار دولار على مدى 10 سنوات ما بين أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين، ومن حينها لم يتوقف صراخ الجزيرة والإعلام المدعوم من قطر مكررين عبارة "حلب السعودية"، وكأن ترامب أخذ الأموال فورًا دون أي مقابل"



وأضاف في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "لو قسمنا الـ400 مليار على 10 سنوات، أي 40 مليارًا في السنة، وتحسبًا لاجتزاء هذه التغريدة من سياقها، أكرر أن هذه المبالغ لصفقات مفيدة للبلدين تتضمن أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة، ولمن لا يعلم، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2018 ثلاثة تريليونات ريال".



وتابع الأمير السعودي قائلًا: "في زيارة تميم لأمريكا، ذُكر أن الصفقات بين البلدين بـ185 مليار دولار، وهللت الجزيرة وأخواتها وأشادت بأهمية هذا اقتصاديًا وسياسيًا لقطر، وطبعًا مصطلح (الحلب) اختفى، مع العلم، أن الناتج المحلي لقطر عام 2018، بلغ 186 مليار دولار، أي أن الصفقات أكثر من ناتجها المحلى".