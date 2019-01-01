القبض على المتهم بقتل سيدة داخل شقتها بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول من القبض على المتهم "م. ع" لاتهامه بقتل سيدة داخل شقتها طعنا بالسلاح الأبيض بمدينة السلام.



وكشف مصدر أمني بأن المتهم عامل ومن محافظة دمياط، وكان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها.



انتقل فريق من نيابة السلام لموقع العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمدينة السلام، وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالسلام.



تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغ من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها مقتولة بعدة طعنات، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.