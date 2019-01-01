إعادة 5 مركبات في حملات مرورية بالقاهرة والجيزة

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملاتهما المستمرة والمكثفة تحقيقا للانضباط الأمني والمروري ودعم السيولة المرورية بالطرق.



شنت إدارتا المرور حملات لرفع السيارات والدراجات المتروكة بالشوارع والميادين وكذلك المتروكة بمحيط المنشآت العامة، وذلك خشية استخدامها في أعمال إرهابية.



رفعت حملات مرور القاهرة نحو 8 مركبات مختلقة (سيارة - دراجة بخارية)، وإعادة 5 مركبات لأصحابها كان مبلغ بها.



وانتشرت خدمات المرور بمحيط ميادين وشوارع المحافظتين لضبط المواقف العشوائية وعدم الالتزام بخط السير، وضبط السائقين الغير ملتزمين بتطبيق التعريفة المقررة.



ضبطت الحملات الأخيرة ما يقرب من 50 موقفا عشوائيا بشوارع القاهرة والجيزة؛ وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع قواعد وآداب المرور حفاظا على سلامة الجميع.