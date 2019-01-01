السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على فندق في كيسمايو إلى 26 قتيلا

السبت 13/يوليه/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن رئيس منطقة جوبالاند الصومالية، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم على الفندق الذي وقع مساء أمس الجمعة بمدينة كيسمايو جنوب البلاد، ارتفع إلى 26 قتيلا.

وأضاف رئيس جوبالاند، أحمد محمد، في بيان أن مرشحين للانتخابات الإقليمية المقبلة قتلا جراء الهجوم الذي شنه مسلحون من "حركة الشباب"، مؤكدا أنه يوجد بين القتلى مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتانزانيا وبريطانيا.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت سابقا عن مقتل 13 شخصا على الأقل جراء الهجوم، مضيفة أن قوات الأمن أنهت الاعتداء.

ونقلت وكالة رويترز عن ضابط الشرطة، محمد عبدي قوله: "انتهت العملية".

وأضاف: "نعرف عن مقتل 13 شخصا، ولكن جرى إنقاذ عدد كبير من الناس، وتم قتل المهاجمين الأربعة بالرصاص".

وأكدت رابطة الصحفيين، مساء أمس الجمعة، أن صحفيين اثنين قتلا أثناء هذا الهجوم، وهما الصحفي الصومالي - الكندي مؤسس قناة "Integration TV"، خودان نالياه، ومراسل قناة "SBC TV" في كيسمايو، محمد سهل عمر.

وقال الأمين العام لرابطة الصحفيين الصوماليين، محمد إبراهيم مواليمو، في بيان: " نشعر بالحزن والغضب من هذه الخسارة وندين بأقصى درجة ممكنة هذه المذبحة المروعة".

وكان أفراد من تلك الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة مساء أمس الجمعة في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

منذ يوم

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ حوالي 19 ساعة

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ستوديو

غدًا.. افتتاح عرض "سينما مصر" في مركز الإبداع

500 ألف مشروع للقضاء على البطالة في مصر.. تعرّف على التفاصيل (فيديو)

دياب يصدم جمهوره بصورة مع زوجته: "أنا والمرحومة" (شاهد)

يحيى الفخراني يبحث عن نص درامي جيد.. ويطوف بالملك لير في الدول العربية

ads

رياضة

أنور سلامة: أتوقع النهائي الأفريقي عربيا بين تونس والجزائر

فيدرر يواجه ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على نادال

جريزمان.. ثالث أغلى لاعب فى تاريخ برشلونة

زيدان يغادر معسكر ريال مدريد "لأسباب شخصية"

الرئيس نيوز

الصحة: الدفعة الثانية من أطباء التأمين الصحي الجديد تغادر إلى إنجلترا للتدريب

وصول أعضاء البرلمان الليبى إلى مجلس النواب المصرى

بيان جديد من الحكومة بشأن مواجهة مخالفات "تسعيرة الركوب"

مؤشرات الحساب الختامي للموازنة المنتهية: 70 مليار جنيه فائضا أوليا.. ومليار للسلع التموينية

منوعات

عملية زراعة نوعية تعيد البصر جزئيا لـ 6 مكفوفين

الدراسات الحديثة تؤكد خطورة الإفراط فى تناول المقليات

رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملاً في تسجيل رقم قياسي

كشكول

عبد الغفار يتلقى تقريراً عن أول رحلة بحرية للسفينة "سلسبيل" بالبحر المتوسط

بدء امتحانات الدور الثاني لإعدادي جنوب سيناء .. وعقل: لا شكاوى تُذكر

ننشر نتيجة الفرقة الأولى بـ"أصول دين" المنوفية

جامعة قناة السويس تكرم رؤسائها السابقين فى احتفالية الوفاء.. الإثنين

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
المزيد
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان شابكة الدولي للفنون بمشاركة مصرية متميزة غدًا

العرس الكروي الإفريقي يفتح ملف ثقافة الكرة المعولمة

ثقافة الغربية تناقش "أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية"

"مكافحة ختان الإناث".. ندوة بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك