الصين: استدعاء 57400 سيارة بورش وفيراري لمخاطر تتعلق بالسلامة

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركتي "بورش" و"فيراري" 57400 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة.

وذكرت المصلحة، وهي أعلى جهة صينية لمراقبة الجودة -في بيان اليوم السبت- أن شركة "بورش" لصناعة السيارات ستستدعي 57200 سيارة في السوق الصينية اعتبارًا من 26 أغسطس المقبل؛ نظرا لمخاطر تتعلق بالسلامة.



وأضافت أن عملية الاستدعاء تشمل 11515 سيارة من طراز "بورش كيان" تم تصنيعها خلال الفترة بين 7 يوليو 2008 و5 فبراير 2010، إلى جانب استدعاء 45685 سيارة من طراز "بورش باناميرا" تم تصنيعها خلال الفترة بين 21 أغسطس 2009 و13 سبتمبر 2016.



وأوضحت أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمال انفصال البطانة المعدنية التي تربط سلك نقل الحركة عن ناقل الحركة؛ مما قد يؤدي إلى عدم قدرة السائق على تحريك عمود النقل بشكل صحيح، وأنه في الحالات القصوى، قد تؤدي المشكلة إلى حركة عرضية للمركبة؛ مما يتسبب في خطر الإصابة أو التصادم.



في سياق متصل، ذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "فيراري" لصناعة السيارات ستستدعي 200 سيارة مستوردة في الصين اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل؛ نظرا لعيب في الوسائد الهوائية.



وأشارت المصلحة إلى أن الاستدعاء يشمل بعض سيارات فيراري المستوردة من طرازات "فيراري 458 سبيشال إيه"، و"كاليفورنيا تي" و"488 جي تي بي" و"488 سبايدر" المصنعة خلال الفترة بين 27 أغسطس 2015 وحتى 9 يناير 2018.



ونوهت إلى أنه نظرًا لمشاكل في عملية التجميع، فإن وحدة المراقبة الإلكترونية المعيبة في السيارات المعنية قد تتسبب بقصور في عمل الوسائد الهوائية، ما يفرض مخاطر على السلامة..ومن المقرر أن تقوم الشركتان باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.