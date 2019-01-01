انطلاق فعاليات مهرجان شابكة الدولي للفنون بمشاركة مصرية متميزة غدًا

تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شابكة المغربي الدولي للفنون الحضرية بمشاركة مصرية متميزة والذي تحتضنه مدينة سلا وتستمر الفعاليات حتى 21 من يوليو الجاري.



واختار المشرفون على النسخة التاسعة من شابكة، جمهورية مصر العربية ضيف شرف للدورة بمشاركة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.



وتنطلق النسخة التاسعة من شابكة التي تنظم تحت شعار: "نبدع من أجل السلام"، حيث تحتضن سينما هوليود حفلا فنيا يحييه كلا من ملك الروك المغربي الفنان "محمد جبارة"، والفنانة الإسبانية "لاباولا"، الكاميروني "كريس بن" وابن مدينة سلا "يوسف كلزيم"، وهو الحفل الذي حضور ضيف شرف الدورة الفنانة المصرية "مي كساب."



وستتواصل حفلات المهرجان، بساحة باب المريسة حيث ستكون مدينة سلا على موعد مع فقرات يحييها مجموعة من ألمع نجوم الموسيقى الإفريقية كمجموعة "أفريكيلتير"، "بلوز برادرز"، "فريد غنام" و"عصام كمال".



في حين يحتضن المركب الثقافي محمد حجي يومي 18 و19 من يوليو مسابقة شابكة الكبرى للراب، التي تنظم تحت إشراف لجنة تحكيم تتكون من مؤسس الراب المغربي "أمين أفيس"، الاسبانية "لاباولا"، التونسي "الجنرال"، "الكاميروني "كريس بن" وعضو مجموعة كازا كرو "كابريس".



وفي إطار التنوع الغني الذي تعرفه فقرات المهرجان، ستستأنف سهرات المهرجان الخاصة بالراب العربي يومي 20 و21 يوليو بملعب بوبكر عمار، وذلك بمشاركة نجم الراب المغربي "مسلم"، إلى جانب الفنانة "سلطانة"، التونسية "بسيكوم"، 7 تون"، "أمين أفيس" والجنرال من تونس.