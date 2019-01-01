مقتل 7 مسلحين من طالبان خلال غارات جوية في أفغانستان

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان، خلال غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليمي فراه وهيرات بغرب أفغانستان.



وقالت مصادر عسكرية بحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إنه تم شن غارة جوية في إقليم فراه أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، فيما تم تنفيذ غارة جوية مماثلة في إقليم هيرات أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين تابعين لحركة طالبان.



ولم تعلق حركة طالبان ولا الجماعات المسلحة الأخرى المناوئة للحكومة الأفغانية، على شن القوات الأفغانية غارات جوية.