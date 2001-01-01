العرس الكروي الإفريقي يفتح ملف ثقافة الكرة المعولمة

بقدر ما يتصاعد التشويق مع دخول العرس الكروي الإفريقي على المستطيل الأخضر المصري دوره نصف النهائي والتنافس لحسم اسم المنتخب الذي سيحمل لقب بطل النسخة الثانية والثلاثين لكأس الأمم الافريقية فان هذه البطولة الكبيرة تفتح مجددا ملف ثقافة الكرة المعولمة سواء في أفريقيا او العالم ككل.



وفيما توالت انباء واشارات دالة حول "العيون الخبيرة في التقاط المواهب الكروية لفرق أندية شهيرة في العالم" والتي تتابع بيقظة مباريات العرس الكروي الافريقي على الملاعب المصرية لاختيار أفضل المواهب لتلك الفرق فان إفريقيا طرف رئيس في صناعة كرة القدم المعولمة والتي باتت صناعة كونية عملاقة.



ويظهر العرس الكروي الإفريقي الحالي بأرض الكنانة والذي يدخل دوره قبل النهائي غدا "الأحد" أهمية عوامل القوة واللياقة البدنية والذهنية فضلا عن توظيف المهارات الفردية في سياقات جماعية للفريق الواحد.



والكرة المعولمة حقيقة تفرض نفسها بقوة في عالم الساحرة المستديرة ومنافساتها العالمية والقارية والمحلية كما يوضح كتاب صدر بعنوان:"الخلاط" للكاتب الرياضي والقاص مايكل كوكس ويعرض فيه بقلم يجمع مابين حب الأدب والرياضة قصة البريمير ليج على مدى الـ25 عاما الأخيرة وتطور تكتيكات وخطط مباريات الدوري الانجليزي الذي يعد الأقوى والأكثر شراسة واثارة على مستوى مسابقات الدوري الممتاز في العالم.



وتوقف مايكل كوكس في كتابه عند حقيقة ان الدوري الإنجليزي الممتاز الشهير "بالبريمير ليج" هو نموذج يجسد معنى الكرة المعولمة حيث يضم نخبة من اللاعبين غير الانجليز لكنهم أصحاب دور محوري في تحديد نتائج هذا الدوري ومن بينهم المصري محمد صلاح مع أسماء أخرى لنجوم أفارقة كالسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.



ويرى كوكس ان تكتيكات الكرة الأوروبية تطورت مع التكتيكات المتطورة للبريمير ليج والتي اسهم فيها بقوة الحضور المتصاعد لنخبة من اللاعبين الأفارقة وغيرهم من اللاعبين غير الانجليز في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يبدو منذ بداية كل موسم وحتى النهاية وكأنه يركض ركضا ولايعرف الراحة او التقاط الأنفاس فهو بالفعل اقرب "للخلاط " في سرعته وافاعيله.



وسواء فى اوروبا او امريكا او افريقيا هناك من "كشافى المواهب" من يلتقط بعض الأطفال والصبية لتفتح لهم أكاديميات الكرة ابوابها حيث يجرى على قدم وساق اعدادهم او بالأحرى "تصنيعهم ليكونوا نجوما على المستطيل الأخضر".



ومن المثير للتأمل أن الظاهرة تشمل دولا كروية عريقة كهولندا وأخرى تتطلع للتحول لقوة كروية عظمى كأمريكا فضلا عن دول لم يعرف عنها من قبل ابدا اى انجاز يعتد به فى عالم الساحرة المستديرة كسيراليون ولعلها تطمح لتحقيق إنجازات كروية لافتة مثلما فعل منتخب مدغشقر في العرس الكروي الافريقي على المستطيل الأخضر المصري.



والعرس الكروي الإفريقي الحالي شاهد على مشاركة لاعبين من صغار السن كما يقول اللاعب النيجيري ويليام ايكونج الذي يشارك لأول مرة في هذه البطولة الكبيرة وسجل هدف الفوز لمنتخبه الوطني في الوقت القاتل بلقاء ربع النهائي مع جنوب افريقيا فيما ينوه هذا اللاعب الذي لم يصل بعد لسن الـ26 عاما بتنظيم مصر لنسخة رائعة من بطولة كأس الأمم الافريقية ويشيد بالجماهير المصرية.



لكن الكرة المعولمة التي تقترن بحرص بعض الأندية على "تكديس اكبر عدد ممكن من نجوم الساحرة المستديرة" في فرقها تثير أحيانا تساؤلات واشكاليات تتعلق بمدى نجاح تلك الأندية في حقيق التناغم المطلوب بين هؤلاء اللاعبين النجوم كما يتجلى في ناد كباريس سان جيرمان.



فهذا النادي الفرنسي يقول عنه الناقد جوناثان ويلسون انه اندفع وراء هاجس "تجميع اكبر قدر ممكن من النجوم بأي ثمن ثم الدفع بهم ليلعبوا باسمه على المستطيل الأخضر دون ان تفكر إدارة هذا النادي في السؤال المهم الذي يدور حول مدى إمكانية تحقيق التناغم بين هؤلاء اللاعبين أصحاب الأسعار الباهظة ليلعبوا معا بأداء جماعي كفريق واحد".



وإذا كان النجم البرازيلي نيمار قد اشهر "الكارت الأحمر في وجه نادي باريس سان جيرمان طالبا الرحيل من مكان لايجد فيه نفسه" فالقصة توميءلأفكار توغل في "تسليع كرة القدم وتحويل الساحرة المستديرة لمجرد صفقات وشراء نجوم بأرقام خيالية وتجميعهم كيفما كان بصرف النظر عن مسألة التناغم بين اعضاء الفريق الواحد التي اعتبر المدرب الإيطالي الشهير اريجو ساكي انها ضرورية لأي فريق فاعل وعظيم في صناعة كرة القدم".



وفي فترة الانتقالات الصيفية الحالية تتوالى الأنباء حول انتقالات لاعبين بين فرق اندية مختلفة حول العالم في صفقات بعضها بأرقام ضخمة ومن بين هؤلاء اللاعبين أسماء للاعبين مصريين يشكلون جزءا من ظاهرة الكرة المعولمة.



وقد تتحول انباء صفقات الانتقالات الى قصص صحفية مثيرة حول العالم مثلما حدث في قصة انتقال النجم البلجيكي ادين هازارد من تشيلسي الإنجليزي لريال مدريد الأسباني في صفقة تصل في مجموعها لنحو 150 مليون جنيه إسترليني وقيل انها استغرقت عشر سنوات كاملة حيث "وضع زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق الملكي عينه على هازارد منذ عام 2010 وهو يلعب في فريق ليل الفرنسي حتى نجح أخيرا في الظفر بالنجم الذي يراهن عليه في الموسم الجديد.



وفيما تتطلع اندية صينية مثل "بكين جوان"وجوانجتشو" للفوز بمواهب كروية شابة وخاصة في افريقيا وامريكا الجنوبية فان نقادا ومعلقين في الصحافة الرياضية الغربية اعتبروا ان هذه "النزعة الصينية لخطف افضل اللاعبين الشباب في العالم" تزيد من حدة ظاهرة الكرة المعولمة وتتسبب في مزيد من رفع الأسعار في سوق الانتقالات التي عادة ماتصل لذروتها في هذا الوقت من كل عام.



وها هي الصحافة الرياضية الغربية تتحدث باسهاب عن اللاعب الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو الذي ارتبط بعقد لمدة ست سنوات مع النادي الملكي الأسباني مقابل نحو مليون يورو كل عام في صفقة اعتبرها ريال مدريد انتصارا له على غريمه برشلونة.



وتاكيفوسا كوبو ولد في الرابع من يونيو عام 2001 ويوصف بعدة القاب من بينها "الطفل المعجزة" و"ميسي اليابان" وتخرج من "اكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة"في عام 2015 هو صانع العاب ومهاجم في خط الوسط فيما تعبر قصته التي اثارت الكثير من الجدل بين برشلونة وريال مدريد عن "مدى الصراع الكبير بين عمالقة الساحرة المستديرة في العالم على المواهب الشابة في كل مكان.



وعن سوق الصناعة الكروية المعولمة والأسعار الفلكية لصفقات البيع والشراء والانتقالات" صدر كتاب جديد بعنوان "سوق الترانسفير" بقلم آلان جيرنون الذي يقدم قصص الداخل في سوق انتقالات اللاعبين بين فرق الأندية.



والكتاب يحاول ان يجيب على أسئلة مهمة مثل:"كيف تعمل سوق انتقالات اللاعبين وبأي آليات تلتقي معا اطراف السوق وماذا عن الوكلاء وحقيقة دورهم بالضبط في سوق الترانسفير وما هو التأثير الفعلي للترانسفير على مستقبل اللعبة الجميلة فضلا عن المساهمين في اندية أوروبية كبرى؟".



وهذا الكاتب الايرلندي يؤكد في كتابه الجديد على ان "سوق الترانسفير الكروي" من أكثر الأسواق تأثرا بالشائعات وان الكثير من القصص التي تنشرها بعض الصحف ووسائل الاعلام عن انتقالات اللاعبين بين الأندية هي "قصص صحفية مضروبة او شائعات زرعها الوكلاء في سوق الترانسفير ببراعة لتتحول بسهولة الى عناوين مثيرة لصفقات بالمليارات".



ومن الحقائق التي توصل لها آلان جيرنون في "سوق الترانسفير الكروية العالمية ان نسبة تصل لنحو 30 في المائة من اللاعبين ينتقلون من ناد لآخر على غير ارادتهم وخلافا لرغباتهم".



ومن غرائب "سوق الترانسفير" ان الدوري الإنجليزي الممتاز هو من اكثر البطولات الكروية تأثرا بصفقات الانتقال واستقبال المزيد من اللاعبين الأجانب في فرق الأندية المتنافسة في "البريمير ليج" التي انفقت في صيف عام 2017 وحده مايصل لنحو المليار ونصف المليار جنيه إسترليني في صفقات للترانسفير في حين ان اللاعبين الانجليز انفسهم او اللاعبين البريطانيين عموما هم من اكثر لاعبي كرة القدم احجاما وعزوفا عن الانتقال عبر سوق الترانسفير لفرق اندية أخرى خارج بلادهم.