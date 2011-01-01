السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

اتحاد المصارف العربية يتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري

السبت 13/يوليه/2019 - 10:19 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن مصر أحرزت تقدما ملحوظا ومميزا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت بقطاعات الاقتصاد المختلفة.

وتوقع فتوح في دراسة قدمها، اليوم السبت، خلال فعاليات اليوم الأخير للملتقى المصرفي العربي، الذي يعقده الاتحاد في شرم الشيخ، تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة.

وأشار الى نجاح مصر في خفض التضخم، مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 2017، بخلاف تحسن مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي.

وحول الناتج المحلي، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إنه يتوقع تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية في 2017 2018 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019.

وتابع "يعود هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة، والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018 2019".

ولفت "فتوح" إلى أنه منذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوي في مايو 2019.

وحول تقييمه لأداء القطاع المصرفي، قال فتوح، إن الجهاز المصرفي المصري يتميز بالمرونة والصلابة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

وأضاف: "بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 5.7 تريليون جنيه (327 مليار دولار) بنهاية شهر مارس 2019 مقابل 5.4 تريليون جنيه (303 مليار دولار) بنهاية العام 2018، محققة نسبة نمو 4.3% بالجنيه المصري و7.9% بالدولار".

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية نقلا عن بيانات البنك المركزى المصري، إلى أن البنوك المصرية حققت 39.3 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) أرباحًا خلال الربع الأول من العام 2019، كما بلغ صافى العائد نحو 80.4 مليار جنيه (4.6 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى إرتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام 2019، مسجلة نحو 9 مليارات جنيه، حيث تصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك الأكثر ربحية.

وقال فتوح: "أثمرت جهود البنك المركزي المصري بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي - تعميم الخدمات المصرفية- حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر (المتمثلة بنسبة السكان البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية) من 9.7% عام 2011 إلى 14.1% عام 2014، و32.8% عام 2017.

وحول قانون البنوك الجديد في مصر، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إنه سيرفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى 5 مليارات جنيه (نحو 294 مليون دولار)، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

روسيا تكشف عن صاروخ جديد لمقاتلة الجيل الخامس

منذ حوالي 14 ساعة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

منذ حوالي 12 ساعة

موظف يقتل زوجته خنقًا عقب استدراجها لشقته بالشيخ زايد

منذ حوالي 16 ساعة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ستوديو

غدًا.. افتتاح عرض "سينما مصر" في مركز الإبداع

500 ألف مشروع للقضاء على البطالة في مصر.. تعرّف على التفاصيل (فيديو)

دياب يصدم جمهوره بصورة مع زوجته: "أنا والمرحومة" (شاهد)

يحيى الفخراني يبحث عن نص درامي جيد.. ويطوف بالملك لير في الدول العربية

ads

رياضة

أنور سلامة: أتوقع النهائي الأفريقي عربيا بين تونس والجزائر

فيدرر يواجه ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على نادال

جريزمان.. ثالث أغلى لاعب فى تاريخ برشلونة

زيدان يغادر معسكر ريال مدريد "لأسباب شخصية"

الرئيس نيوز

الصحة: الدفعة الثانية من أطباء التأمين الصحي الجديد تغادر إلى إنجلترا للتدريب

وصول أعضاء البرلمان الليبى إلى مجلس النواب المصرى

بيان جديد من الحكومة بشأن مواجهة مخالفات "تسعيرة الركوب"

مؤشرات الحساب الختامي للموازنة المنتهية: 70 مليار جنيه فائضا أوليا.. ومليار للسلع التموينية

منوعات

عملية زراعة نوعية تعيد البصر جزئيا لـ 6 مكفوفين

الدراسات الحديثة تؤكد خطورة الإفراط فى تناول المقليات

رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملاً في تسجيل رقم قياسي

كشكول

عبد الغفار يتلقى تقريراً عن أول رحلة بحرية للسفينة "سلسبيل" بالبحر المتوسط

بدء امتحانات الدور الثاني لإعدادي جنوب سيناء .. وعقل: لا شكاوى تُذكر

ننشر نتيجة الفرقة الأولى بـ"أصول دين" المنوفية

جامعة قناة السويس تكرم رؤسائها السابقين فى احتفالية الوفاء.. الإثنين

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
المزيد
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان شابكة الدولي للفنون بمشاركة مصرية متميزة غدًا

العرس الكروي الإفريقي يفتح ملف ثقافة الكرة المعولمة

ثقافة الغربية تناقش "أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية"

"مكافحة ختان الإناث".. ندوة بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك