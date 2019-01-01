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مصر

التخطيط: ميكنة 23 ديوانًا بالمحافظات

السبت 13/يوليه/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رصدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أبرز أعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي المنفذة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة بمحاورها المختلفة.

وتشير وزارة التخطيط، عبر فيديو جراف نشرته الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه من أبرز خطوات التحول الرقمي تطوير 47 جهة حكومية متصلة علي المحول الرقمي القومي G2G، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير وميكنة 197 وحدة محلية بالمحافظات.

وأضافت أن خطوات التحول الرقمي شملت أيضًا تطوير الأعمال بعدد 23 ديوان عام محافظة، وإتاحة 100 خدمة عبر الإصدار الثالث من بوابة الحكومة الإلكترونية، وكذلك إتاحة 101.9 ألف متغير مكاني على منصة البنية المعلوماتية المكانية.
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