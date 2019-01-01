ثقافة الغربية تناقش "أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدا الأحد، ندوة ثقافية بفرع الغربية تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية.. الأسباب والحلول"، وذلك بالتعاون مع ديوان عام محافظة الغربية، ومديريتي الشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة.



كما تشهد دار كتب طنطا مناقشات حول أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال، ورصد لأهم الإحصاءات والأرقام عن أعداد المهاجرين والضحايا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسبل علاج الظاهرة والتصدي لها.