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الثقافة

"مكافحة ختان الإناث".. ندوة بثقافة القاهرة

السبت 13/يوليه/2019 - 10:08 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع القاهرة، حيث نفذ بيت ثقافة نادى الشمس ورشة حكي بعنوان "فري يتعلم أشياء جديدة"، كما أقام قصر ثقافة المستقبل ورشة فنون تشكيلية لعمل لوحة موزاييك بنادي ١٥ مايو.

ونظم بيت ثقافة نادي هليوليدو مسابقة ثقافية بنك المعلومات، وقدم بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة عرض عرائس للأطفال بعنوان "البيت السعيد".

وعقد قصر ثقافة حلوان ندوة مركزية بعنوان "مكافحة ختان الإناث" بالتعاون المجلس القومي للمرأة ألقتها الدكتورة فايزة حسبو، بحضور السيدات والفتيات من إدارة إعلام حلوان وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وبعض أهالي المنطقة والمناطق المحيطة، تناولت التوعية تجاه خطر ختان الإناث، الكوارث والسلبيات الناتجة عنه من الناحية النفسية والصحية، والطرق الصحيحة في التربية والتأكيد على نشر الوعي والثقافة بين الأبناء ومخاطر الزواج المبكر للأطفال وعقوباته.

كما أقام ورشة جدارية لتزيين جدران القصر من الداخل وتلوينه بمشاركة مجموعة من الرواد، بجانب معرضي لمنتجات ورش نادي المرأة وورش الفنون التشكيلية.
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