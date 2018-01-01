أوزبكستان تعتزم زيادة صادراتها من الغاز

ذكرت شركة "أوزبك نفت غاز" المملوكة للدولة في أوزبكستان، يوم السبت، إنها ستصدر 15 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، أي بزيادة قدرها 15 في المائة عن عام 2018.



وصرح باهوديرجون صيديقوف، رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الصين وروسيا وقازاقستان هي الدول المستوردة الرئيسية للغاز الأوزبكي.



ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله إنه "مع توافر الموارد، لدينا فرصة للتحدث مع شركائنا لزيادة الإمدادات".



وكانت الأرقام التي كشف عنها صيديقوف تعتبر معلومات سرية لعقود من الزمن في الدولة الغنية بالمعادن الواقعة في آسيا الوسطى.



ويبلغ إنتاج أوزبكستان السنوي من الغاز حوالي 61 مليار متر مكعب، منها 39 مليار متر مكعب يتم استهلاكه محليا.