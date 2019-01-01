الدولية للهجرة تطالب بإطلاق سراح أكثر من 5 آلاف لاجئ في ليبيا

طالبت المنظمة الدولية للهجرة، السلطات الليبية بإطلاق سراح أكثر من 5 آلاف مهاجر بداخل مراكز الإيواء في عموم البلاد.



وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم السبت،" نطلب إطلاق سراح 5600 من المهاجرين واللاجئين المحتجزين حاليا في مراكز في جميع أنحاء ليبيا بطريقة منظمة وضمان حمايتهم وإجلائهم إلى بلدان أخرى ".



وشددت المنظمة، على ضرورة توقف اعتقال من نزحوا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر، مطالبة بإيجاد بدائل يسمح للناس بالعيش في المجتمع أو في المراكز المفتوحة، مشيرة إلى "وجود حوالي 50 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين يقيمون حاليًا في أماكن أخرى في ليبيا، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 800 ألف مهاجر، هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة لتحسين الظروف المعيشية وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل وتوجيه عدد أقل من الأشخاص إلى أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر".



ولقي 53 مهاجرا مصرعهم وأصيب 130 آخرون داخل مركز إيواء (تاجوراء) التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس، إثر تعرضه لقصف جوي مطلع يوليو الجاري.



واتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قوات حفتر بقصف المركز لكنها نفت مسؤوليتها عن القصف الجوي.



وعقب الهجوم، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أنها بصدد دراسة إغلاق مراكز إيواء المهاجرين في البلاد، بسبب عدم قدرتها على توفير الظروف الأمنية لهم.



كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية حكومة الوفاق الأسبوع الماضي، تبادل المعلومات بشأن القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين لمحاسبة المتورطين في الهجوم الدموي.



وتشهد ليبيا معارك قرب طرابلس بين قوات "الجيش الوطني" وقوات موالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، منذ إعلان المشير حفتر، في الرابع من أبريل الماضي عن عملية عسكرية لـ"تحرير طرابلس" قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.



وتسببت المعارك في مقتل 1048 وإصابة أكثر من 5 آلاف جريح، فيما بلغ عدد الفارين جراء المعارك 105 الآف شخص، بحسب الأمم المتحدة.