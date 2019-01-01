توقعات بوصول عاصفة مدارية إلى اليابسة جنوب أمريكا كإعصار

يعكف سكان محليون على الاستعداد وسط توقعات بوصول العاصفة المدارية "باري" إلى اليابسة صباح اليوم السبت، على طول سواحل وسط لويزيانا كإعصار.



وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة "باري" من المتوقع أن تصبح إعصارا من الدرجة الأول قبل أن تصل إلى سواحل جنوب وسط ولاية لويزيانا، ما قد يؤدي إلى هبوب عواصف خطيرة وهطول أمطار غزيرة على شمال وسط سواحل الخليج.



وأعلنت ولاية لويزيانا حالة الطوارئ قبل وصول "باري"، حيث يعمل المقيمون والأطقم في الولاية على تهيئتها لوصول العاصفة.



وإذا واصلت العاصفة "باري" المسار الذي هي عليه حاليا، فيمكن أن تحط العاصفة على اليابسة في جزيرة مارش بولاية لويزيانا في خليج فيرميليون، على بعد حوالي 160 كم غربي نيو أورليانز.



وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، أكد حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز على أن الولاية جاهزة لاستقبال العاصفة وأن السدود في نيو أورليانز يجب أن تصمد أمام مياه الفيضانات.



وأصدر الحاكم أيضا تحذيرا في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) جاء فيه "هذا سيكون حدثا مناخيا كبيرا، وإذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فإن وقت الاستعداد هو الآن".



وفي الوقت نفسه، صدرت أوامر إخلاء طوعية في جميع أنحاء نيو أورليانز للمناطق التي لا تحميها السدود.