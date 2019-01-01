قبل إعلانها.. تعرف على أعلى درجة في نتيجة الثانوية العامة

قال مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العامة كانت مباشرة وتتسم بالسهولة بالنسبة لكل الطلاب وتم تلاشي كل الشكاوي، وبالتالي لا خوف من النتيجة.



وأضاف أنه تم تعديل نماذج الاجابات لتلاشي شكاوى الطلاب، موضحًا أن النتيجة سيتم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم والإعلان عن الأوائل، حيث تداولت المعلومات عن أن هناك طالب حاصل على 410 من 410.



وتلعن وزارة التربية والتعليم، النتائج على المواقع الالكترونية، حيث سيتم الإعلان عن الأوائل اليوم، ويبلغ عددهم نحو 33 طالبا، 10 علمي علوم، 10 علمي رياضة، و10 أدبي، و3 من ذوي الاحتياجات الخاصة.