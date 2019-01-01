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مصر

سفر الدفعة الثانية من أطباء الأسرة إلى إنجلترا للتدريب على التأمين الشامل

السبت 13/يوليه/2019 - 10:05 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدفعة الثانية من أطباء طب الأسرة، متوجهين إلى إنجلترا للتدريب على تطبيق التأمين الصحي الشامل، الذي انطلقت مرحلته الأولى، قبل أيام في محافظة بورسعيد.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر بعثة الأطباء وعددهم 35 طبيبا، من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، على متن رحلة مصر للطيران رقم 777 من طراز بوينج 300777، المتجهة إلى لندن على متنها 290 راكبًا.

كان في وداع بعثة الأطباء المغادرين، بمطار القاهرة، المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء إيهاب طه مدير مبنى الركاب 3 بالمطار.

وأهدى مطار القاهرة، بعثة الأطباء المغادرين هدايا تذكارية ودرع مطار القاهرة، قبل مغادرتهم وتم التقاط صورا تذكارية لهم بالمطار.

وكانت أولى بعثات أطباء الأسرة، غادرت القاهرة، أبريل الماضى، للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي انطلقت مرحلته الأولي مطلع الشهر الجاري بشكل تجريبي لمدة شهرين في محافظة بورسعيد، بعد أن استعدت وزارة الصحة، بتجهيز 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية، وجار تجهيز حوالي 17 وحدة صحية، 4 مستشفيات.
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