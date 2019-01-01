السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

"يلا نمثل ونلقي شعر" بثقافة الشرقية

السبت 13/يوليه/2019 - 10:03 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ فعالياتها الثقافية والفنية بمواقع فرع الشرقية بباقة متنوعة من الأنشطة، حيث تستمر جميع المواقع الثقافية في تنفيذ مباردة "يلا نمثل ونلقي شعر" التي قامت بعصف أذهان رواد المواقع الثقافية من الأطفال وكانت سبب هام في إخراج ما لديهم من مواهب وإبداعات سواء في إلقاء الشعر أو الغناء أو التمثيل، قام الأطفال بتمثيل وتجسيد لشخصيات القصص وغناء أغاني وطنية وإلقاء قصائد عن الأم وفي حب مصر وقصائد شعرية متنوعة.

ونظمت مكتبة كفر صقر الثقافية لقاءً مع الكابتن جهاد السيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، والمدير الفنيل لأكاديمية الرياضة للموهوبين تحت شعار شجع اللعبة الذكية، تحدث فيها عن خطه التنمية في الرياضة وأهميها، فهي تساعد على تنمية المواهب واكتساب القدرات الشخصية والثقافية ورفع درجة الاستعاب في جميع الأنشطة الرياضية.

وعقد قصر ثقافة منيا القمح ورشة أدبية بمركز شباب ميت يزيد، كما عقد قصر ثقافة ديرب نجم أمسية أدبية "شعر وقصة" بمركز شباب صفط زريق، ألقى الشاعر علاء عيسى بعض القصائد من ديوانه على أوتار ممزقة، وألقى الشاعر هيثم منتصر بعض القصائد من ديوانه "حارة وسرداب"، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل بالزقازيق مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، وفى بيت ثقافة القنايات عقدت محاضرة عن "دور المجتمع المدني في رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة"، تحدث المحاضر عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم على المجتمع كباقى أفراده، وتطرق إلى تأهيل الأم وتقبلها لاستقبال طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل معه، ودور الإعلام والبرامج التثقيفية التى تعي بأفراد المجتمع، وكيفية التعامل مع من هم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مكاتب وجمعيات تأهيل لخدمة ورعايه الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأقامت مكتبة الغار ورشة فنية لرسم الأطفال بمناسبة ثورة 23 يوليو، كما نفذ قصر ثقافة الزقازيق محاضرة عن "الزيادة السكانية معوق رئيسى للتنمية" بمناسبة اليوم العالمى للسكان، بجانب تنظيم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 22 ساعة

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

منذ 42 دقيقة

قبل إعلانها.. تعرف على أعلى درجة في نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ستوديو

خالد زكي يكشف أسرار مسيرته الفنية مع عمرو الليثي غدًا

غدًا.. افتتاح عرض "سينما مصر" في مركز الإبداع

500 ألف مشروع للقضاء على البطالة في مصر.. تعرّف على التفاصيل (فيديو)

دياب يصدم جمهوره بصورة مع زوجته: "أنا والمرحومة" (شاهد)

ads

رياضة

أنور سلامة: أتوقع النهائي الأفريقي عربيا بين تونس والجزائر

فيدرر يواجه ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على نادال

جريزمان.. ثالث أغلى لاعب فى تاريخ برشلونة

زيدان يغادر معسكر ريال مدريد "لأسباب شخصية"

الرئيس نيوز

الصحة: الدفعة الثانية من أطباء التأمين الصحي الجديد تغادر إلى إنجلترا للتدريب

وصول أعضاء البرلمان الليبى إلى مجلس النواب المصرى

بيان جديد من الحكومة بشأن مواجهة مخالفات "تسعيرة الركوب"

مؤشرات الحساب الختامي للموازنة المنتهية: 70 مليار جنيه فائضا أوليا.. ومليار للسلع التموينية

منوعات

عملية زراعة نوعية تعيد البصر جزئيا لـ 6 مكفوفين

الدراسات الحديثة تؤكد خطورة الإفراط فى تناول المقليات

رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملاً في تسجيل رقم قياسي

كشكول

عبد الغفار يتلقى تقريراً عن أول رحلة بحرية للسفينة "سلسبيل" بالبحر المتوسط

بدء امتحانات الدور الثاني لإعدادي جنوب سيناء .. وعقل: لا شكاوى تُذكر

ننشر نتيجة الفرقة الأولى بـ"أصول دين" المنوفية

جامعة قناة السويس تكرم رؤسائها السابقين فى احتفالية الوفاء.. الإثنين

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
المزيد
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان شابكة الدولي للفنون بمشاركة مصرية متميزة غدًا

العرس الكروي الإفريقي يفتح ملف ثقافة الكرة المعولمة

ثقافة الغربية تناقش "أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية"

"مكافحة ختان الإناث".. ندوة بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك