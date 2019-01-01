"يلا نمثل ونلقي شعر" بثقافة الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ فعالياتها الثقافية والفنية بمواقع فرع الشرقية بباقة متنوعة من الأنشطة، حيث تستمر جميع المواقع الثقافية في تنفيذ مباردة "يلا نمثل ونلقي شعر" التي قامت بعصف أذهان رواد المواقع الثقافية من الأطفال وكانت سبب هام في إخراج ما لديهم من مواهب وإبداعات سواء في إلقاء الشعر أو الغناء أو التمثيل، قام الأطفال بتمثيل وتجسيد لشخصيات القصص وغناء أغاني وطنية وإلقاء قصائد عن الأم وفي حب مصر وقصائد شعرية متنوعة.



ونظمت مكتبة كفر صقر الثقافية لقاءً مع الكابتن جهاد السيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، والمدير الفنيل لأكاديمية الرياضة للموهوبين تحت شعار شجع اللعبة الذكية، تحدث فيها عن خطه التنمية في الرياضة وأهميها، فهي تساعد على تنمية المواهب واكتساب القدرات الشخصية والثقافية ورفع درجة الاستعاب في جميع الأنشطة الرياضية.



وعقد قصر ثقافة منيا القمح ورشة أدبية بمركز شباب ميت يزيد، كما عقد قصر ثقافة ديرب نجم أمسية أدبية "شعر وقصة" بمركز شباب صفط زريق، ألقى الشاعر علاء عيسى بعض القصائد من ديوانه على أوتار ممزقة، وألقى الشاعر هيثم منتصر بعض القصائد من ديوانه "حارة وسرداب"، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل بالزقازيق مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، وفى بيت ثقافة القنايات عقدت محاضرة عن "دور المجتمع المدني في رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة"، تحدث المحاضر عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم على المجتمع كباقى أفراده، وتطرق إلى تأهيل الأم وتقبلها لاستقبال طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل معه، ودور الإعلام والبرامج التثقيفية التى تعي بأفراد المجتمع، وكيفية التعامل مع من هم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مكاتب وجمعيات تأهيل لخدمة ورعايه الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأقامت مكتبة الغار ورشة فنية لرسم الأطفال بمناسبة ثورة 23 يوليو، كما نفذ قصر ثقافة الزقازيق محاضرة عن "الزيادة السكانية معوق رئيسى للتنمية" بمناسبة اليوم العالمى للسكان، بجانب تنظيم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.