جابر المري: "تميم" يخضع للابتزاز لضمان استمراره في الحكم

قال الناشط الحقوقي القطري من أبناء قبيلة "الغفران" القطرية" جابر بن كحلة المري، إن "تميم" يخضع للإهانة والابتزاز الأمريكي لضمان استمراره في حكم قطر، مفرطًا بكرامة الوطن والمواطنون، مضيفًا، أنه لم يجد طريقة لإثبات قوته إلا على نساء القطريين مثل لطيفة المسيفري وغيرها.



وأضاف "المري" في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "تميم دفع 185 مليار دولار في سنة، أي في 10 سنوات 1850 مليار تخللها شراء طائرات فقط، بينما دفعت السعودية 450 مليار في 10 سنوات، أي 45 مليار كل سنة تخللها توطين طائرات حربية، هليكوبترات، دبابات، دفاع جوي ومنظومة "ثاد"، رادارات وغيرها من المعدات العسكرية ويبقي الثقل للمملكة".



وفي وقت سابق، شدد "المري" قائلًا: "لقد فرط تميم بكرامة قطر والقطريين أمام العالم أثناء لقاء ترامب، والكرامة هي الرفعة وعزة النفس والكبرياء، وهي الابتعاد عن كل ما يكسر النفس ويهينها، وتقديرها واحترامها أمام الآخرين، ويجب عدم التقليل من شأن الكرامة فهي أغلى ما يمتلكه الإنسان".