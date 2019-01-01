ضبط 463 مخالفة مرورية بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة بمدينة مرسى مطروح، بإشراف اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 463 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية.



وتبين أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 73 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.



وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.