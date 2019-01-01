تشريح جثة شاب.. مات بلدغة ثعبان بالغربية

أمرت نيابة السنطة، بمحافظة الغربية، تشريح جثة شاب لدغه ثعبان؛ لمعرفة سبب الوفاة قبل الدفن، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، شهدت أمس الجمعة، مصرع شاب بسبب لدغة ثعبان أثناء قيامة بري الأرض الزراعية.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنطة العام بوصول "ع. م" 19 سنة، مقيم بقرية بلكيم ومصاب بلدغة ثعبان أدت إلى وفاته في الحال.



وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطة، إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب في بداية العقد الثاني من العمر والجثة داخل الأرض الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.